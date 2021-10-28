Хасанский район, Приморский край, , 06:59 — REGNUM В Приморье продолжается продажа антиваксёрам сертификатов о вакцинации от COVID-19.

Сертификат о вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

По мнению авторов телеграм-канала «Сила в правде», резкая активизация прививочной кампании в Приморье имеет и обратную сторону медали. Количество приморцев, не желающих прививаться, но при этом получить «аусвайс» о вакцинации всё-таки растёт. Механизм здесь прост: потенциальный клиент обращается в прививочный пункт, там ему делают укол (например, витамины), после чего он получает на руки необходимый документ. Цена вопроса за такую «псевдо-прививку» составляет от 3 до 5 тыс. рублей.

Негативные последствия всей этой «медицинской коммерции» очевидны. Помимо того, что в медицинскую статистику вносятся недостоверные данные, а сам человек, сделавший себе такой «эрзац-укол» находится в зоне риска, все это еще грозит статьёй УК — подделка документов.

«Наиболее активная торговля «прививочными сертификатами» идет в Хасанском муниципальном районе — в поселках Краскино и Зарубино. Там у местных «коммерсантов от медицины» имеется нескончаемый поток клиентов из числа военнослужащих, которые не желают реально прививаться от коронавируса, опасаясь якобы негативных последствий. Руководство Хасанской ЦРБ не может не знать про эту небольшую «подработку» своих подчиненных, однако, предпочитает «не видеть зла, не слышать зла». Ну зарабатывают ребятки, ну кому от этого хуже? Вместе с тем адреса и явки хасанских «антипрививочников» знает уже весь край. Не первый день ребята работают», — вскрыл антиковидный пузырь телеграм-канал «Сила в правде».

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Как сообщало ИА REGNUM, жители Приморья атакуют пункты вакцинации от COVID-19 — ежедневно прививаются от 6 до 7, 5 тыс. человек.

Ранее в Шкотовской центральной районной больнице Приморья выявили факты незаконной выдачи сертификатов лицам, которые фактически не ставили прививку от коронавируса.