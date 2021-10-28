Кемерово, , 06:50 — REGNUM В Кемеровской области в период с 30 октября по 7 ноября организации культуры будут работать при условии заполняемости залов зрителями не более 50%. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона о дополнительных мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Театр

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«Организациям культуры (театры, кинотеатры (кинозалы), концертные, цирковые и иные культурно-досуговые организации), находящимся на территории Кемеровской области — Кузбасса, осуществлять деятельность с привлечением зрителей в объёме не более 50% заполняемости зрительного зала с соблюдением противоэпидемических требований, установленных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — говорится в документе.

Распоряжение опубликовано в электронном бюллетене на сайте правительства Кузбасса.