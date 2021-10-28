Москва, 28 октября, 2021, 06:47 — ИА Регнум. В четверг, 28 октября, в Москве будет облачно, небольшой дождь, температура воздуха +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Василий Иванов ИА REGNUM Геометрия осени на Гоголевском

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В ночь на 29 октября в Москве облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура воздуха +1… +3 °C.

Ветер днём западный 7−12 м/с, ночью переменных направлений 2−7 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +6… +11 °C днём и +0… +5 °C ночью. Небольшой дождь, местами умеренный.

В пятницу, 29 октября, днём в столице ожидается +8… +10 °C, по области +5… +10 °C, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, юго-западный ветер 5−11 м/с. Ночью в регионе ожидается +3… +8 °C.

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