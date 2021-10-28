Вашингтон, , 06:35 — REGNUM Студия Young Horses анонсировала большое бесплатное обновление игры Bugsnax. Трейлер был показан 28 октября во время трансляции PlayStation State of Play.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

Креативный директор проекта Кевин Зун в пресс-релизе заявил, что над дополнением The Isle of Bigsnax вновь будут работать актёр озвучивания Юрий Ловенталь, а также Кейси Монгильо, Дебра Уилсон и Хэвиленд Стилуэлл. Релиз дополнения состоится «в начале 2022 года».

Напомним, Bugsnax — это приключенческая игра, в которой геймерам предлагают при помощи различных приспособлений ловить на острове необычных жуков. Её релиз состоялся 12 ноября 2020 года на ПК (Epic Games Store), а также консолях PS4 и PS5.

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