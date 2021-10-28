Вашингтон, 28 октября, 2021, 06:35 — ИА Регнум. Студия Young Horses анонсировала большое бесплатное обновление игры Bugsnax. Трейлер был показан 28 октября во время трансляции PlayStation State of Play.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Креативный директор проекта Кевин Зун в пресс-релизе заявил, что над дополнением The Isle of Bigsnax вновь будут работать актёр озвучивания Юрий Ловенталь, а также Кейси Монгильо, Дебра Уилсон и Хэвиленд Стилуэлл. Релиз дополнения состоится «в начале 2022 года».

Напомним, Bugsnax — это приключенческая игра, в которой геймерам предлагают при помощи различных приспособлений ловить на острове необычных жуков. Её релиз состоялся 12 ноября 2020 года на ПК (Epic Games Store), а также консолях PS4 и PS5.