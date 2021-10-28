Гватемала, 28 октября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Гватемала получила партию из 700 тыс. доз российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» 27 октября, сообщает пресс-служба гватемальского министерства здравоохранения на официальной странице ведомства в Twitter.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Гватемала

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«Министерство здравоохранения и социального обеспечения получило 700 тыс. доз второго компонента вакцины «Спутник V», — говорится в сообщении.

Всего к настоящему времени Россия поставила в Гватемалу около 2,5 млн доз первого компонента препарата, а также 1,5 млн доз второго компонента. В республике используют российскую вакцину против COVID-19 с конца февраля 2021 года.

По последним данным, в Гватемале с начала пандемии выявили около 597 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа. Около 576 тыс. человек смогли выздороветь, еще 14,8 тыс. пациентов с болезнью не справились и скончались. К настоящему времени в Гватемале полностью привились более 3,1 млн человек.