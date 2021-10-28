Хабаровск, 28 октября, 2021, 06:49 — ИА Регнум. В селе Новый мир Комсомольского района строят современный агрокомплекс на 150 голов крупного рогатого скота, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Здание уже построено, начаты внутренние и отделочные работы. Весной 2022 года здесь запланировано подведение ЛЭП и запуск в эксплуатацию. Строительство агрокомплекса стало возможным, благодаря грантовой поддержке правительства региона. На реализацию проекта фермер получил 24 млн рублей.

В планах руководителя фермерского хозяйства Дмитрия Глушкова максимально модернизировать агрокомплекс, что позволит повысить эффективность производства, а также увеличить поголовье до 400 голов.

В этом году руководители ещё двух животноводческих ферм получили финансовую поддержку от минсельхоза региона. Всего на эти цели выделено 83 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии по итогам девяти месяцев выросло количество выявленной фальсификации молочной продукции и антибиотиков в пробах животноводческой продукции.