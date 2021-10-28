Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Госдепартамент США прекратит выполнять большинство функций через посольство в Москве, если сторонам не удастся договориться об увеличении количества виз для американских дипломатов, написала 27 октября газета The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепа.

Посольство США в Москве Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы движемся к тому, что можем столкнуться с ситуацией — не в следующем месяце, а где-то в следующем году, когда нам просто трудно будет продолжать (в Москве) какую-либо работу», — сказал он.

Чиновник добавил, что в Вашингтоне постараются «сделать всё возможное, чтобы дипломатическая миссия в России оставалась открытой» и настоял на том, что стороны «должны добиться прогресса» по этому вопросу в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Россия и США отозвали своих послов из-за новых антироссийских санкций, введённых администрацией президента Джо Байдена. Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что за введённые санкции Вашингтон должен будет ответить выполнением требования о запрете найма иностранцев в дипучреждения в России.

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