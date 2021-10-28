Бразилиа, , 06:26 — REGNUM Доклад с обвинениями в адрес бразильского президента Жаира Болсонару передала генеральной прокуратуре страны спецкомиссия Сената Конгресса Бразилии, 27 октября сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

Жаир Болсонару Janine Moraes / Câmara dos Deputados

Речь идет о документе содержащем сведения о действиях правительства республики в период пандемии коронавируса. У генпрокуратуры есть 30 дней, чтобы изучить доклад и выдвинуть обвинения против Болсонару.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Жаир Болсонару заявил, что считает клоунадой выдвинутые Сенатом Бразилии обвинения в преступлениях во время пандемии.

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