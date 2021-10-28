Нью-Йорк, США, , 06:22 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 октября разнонаправленно при символическом росте Nasdaq.

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Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones понизился на 266,19 пункта (0,74%), до уровня 35 490,69 пункта. S&P 500 подешевел на 23,11 пункта (0,51%), опустившись до уровня 4551,68 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 0,12 пункта (0,00%), до уровня 15 235,84 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,42 (2,86%), до уровня $82,23 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 октября умеренным ростом. Больше других прибавил S&P 500.

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