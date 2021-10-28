Якутск, , 06:44 — REGNUM Авиакомпания «Якутия» заказала анализ своего финансового состояния. Исполнителем контракта выбрана компания АО «КПМГ», за услуги ей заплатят 13,8 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании информации с сайта государственных закупок.

Самолет авиакомпании «Якутия» (сс) Anna Zvereva

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В задачи компании будет в том числе входить составление плана реструктуризации задолженности авиакомпании перед АО «ГТЛК», у которой «Якутия» взяла в аренду самолёты Superjet.

Помимо этого, по контракту АО «КПМГ» займётся ежеквартальным независимым мониторингом финансовой и операционной деятельности «Якутии». Мониторинг будет стоить 9 млн рублей, финансовый анализ — 4,8 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, на заседании Госсобрания Якутии 20 октября депутат Виктор Фёдоров предложил подвергнуть авиакомпанию «Якутия» аудиторской проверке. Он назвал менеджмент регионального авиаперевозчика чудовищно неэффективным.