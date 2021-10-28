Хабаровск, , 06:31 — REGNUM В Хабаровском крае волонтёры придут на помощь тем, кто находится на самоизоляции. С 1 ноября, в связи с ухудшением ситуации по распространению коронавирусной инфекции, возобновляет работу федеральный центр по координации региональных штабов Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Волонтеры Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Добровольцы будут помогать жителям старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию.

«Если вам нужна помощь для доставки на дом товаров первой необходимости и нерецептурных лекарств, необходимо оставить нам заявку. Механизм оказания помощи тщательно отработан. Участники добровольного движения соблюдают все правила санитарной безопасности», — пояснила начальник краевого волонтерского центра Диана Кузнецова.

Волонтеры также будут работать в больницах и пунктах вакцинации.

В проекте участвуют 166 волонтеров, которые уже совершили около 1100 выездов. Муниципальные штабы работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Николаевском, им. Полины Осипенко, Солнечном, Ульчском и Хабаровском районах.

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