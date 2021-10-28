Канберра, 28 октября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Австралия отказалась брать на себя обязательства по сокращению выбросов метана в атмосферу на 30% к 2030 году, заявил глава австралийского минэнерго Ангус Тейлор в официальном обращении.

Simon Clancy Австралия

«Мы не станем брать на себя обязательства, которые подорвут процветание наших регионов или усложнят жизнь обычным австралийцам», — заявил он.

По словам Тейлора, сокращение выбросов принесет вред для развития экономики Австралии. Он уточнил, что около половины таких выбросов приходится на сферу сельского хозяйства.

Тейлор подчеркнул, что взятие на себя таких обязательств равноценно ликвидации мясной и сельскохозяйственной промышленности. Он добавил, что для сокращения выбросов метана необходимо уменьшать поголовье скота, что навредит и экономике, и простым австралийцам.