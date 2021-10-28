Москва, 28 октября, 2021, 06:09 — ИА Регнум. Новое обострение ситуации в Донбассе спровоцировала украинская сторона, заявил 27 октября полпред России в Трёхсторонней контактной группе (ТГК) по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов.

Government.ru Борис Грызлов

«Вся ответственность за обострение ситуации на Донбассе лежит на украинской стороне», — сказал он журналистам после очередного заседания группы.

По словам Грызлова последние события стали попыткой Киева спровоцировать Донецкую и Луганскую Народные республики на возобновление боевых действий.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что киевские боевики захватили посёлок Старомарьевка в нейтральной зоне к югу от Донецка и на въезде оборудовали блокпост. Кроме того, киевские представители в ТГК отказались прояснить ситуацию с применением турецкого беспилотника в Донбассе, а военные продолжают незаконно удерживать наблюдателя от Луганска в СЦКК Андрея Косяка.