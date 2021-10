Вашингтон, , 06:05 — REGNUM Sony назвала дату релиза игры Five Nights at Freddy’s: Security Breach на консолях PlayStation 5 и PlayStation 4. Анонсирующий трейлер компания показала 28 октября, во время YouTube-трансляции State of Play.

Видеоигры Иван Шилов ©ИА REGNUM

На консолях PlayStation девятая игра серии Five Nights at Freddy’s выйдет 16 декабря 2021 года. Студия-разработчик Steel Wool сообщила, что в этот день её релиз также состоится на ПК.

Напомним, в качестве главного героя в Five Nights at Freddy’s: Security Breach выступит мальчик по имени Грегори. Ему придётся выживать в огромном развлекательном центре «Мега-пиццаплекс Фредди Фазбера», в котором оживут аниматроники (робот имитирующий движения живого существа).

