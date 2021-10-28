Оренбург, , 06:05 — REGNUM Закупка крупной партии медицинского кислорода, который используется в аппаратах ИВЛ при лечении пациентов с COVID-19, не состоялась в Оренбургской области. Несмотря на высокую начальную цену в 42 млн рублей на аукцион не было подано ни одной заявки и торги признали не состоявшимися, передаёт ИА REGNUM.

Измерение кислорода в крови Mos.ru

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Кислород пыталась приобрести Оренбургская областная клиническая больница №2. Всего требовался 1 000 000 кг товара с объёмной долей кислорода 99,5%, без примесей.

В карточке тендера 27 октября 2021 года появилась запись, что «на участие в аукционе в электронной форме не подано ни одной заявки».

Напомним, в регионах России наблюдается нехватка медицинского кислорода, который больницы закупают самостоятельно. О проблемах заявляли в Кабардино-Балкарии, Чувашии, Ивановской, Челябинской областях. Дефицит ресурса возник одновременно с ростом цен на него. На сегодня в России выдано свыше 100 регистрационных свидетельств на производство медицинского кислорода.