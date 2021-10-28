Вашингтон, , 06:02 — REGNUM Предложение о введении налога для самых обеспеченных слоёв населения США раскритиковал предприниматель и основатель компании Space X Илон Маск. Соответствующее заявление бизнесмен выложил 28 октября у себя в Twitter.

Илон Маск Heisenberg Media

Маск пояснил, что введение налога для миллиардеров не поможет решить проблему госдолга США, который превышает $28,9 трлн. По словам Маска, даже если обложить всех миллиардеров 100% налогом, всё равно погасить госдолг не удастся. Налог с богатых предпринимателей покроет сумму долга лишь частично, поэтому недостающие деньги будут так или иначе изъяты у простого населения.

Напомним, предложение ввести налог для самых богатых слоёв населения было выдвинуто председателем финансового комитета Сената Конгресса США демократ Рон Уайден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что против «налога для миллиардеров» выступил экс-президент США Дональд Трамп.

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