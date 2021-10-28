Благовещенск, , 06:08 — REGNUM Приамурье получит финансирование на реализацию программы «1000 дворов». В регионе благоустроят 96 дворовых территорий за 640 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства региона.

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Работа идёт в рамках поручения полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По его рекомендации, изменения во дворах будут проходить по инициативе самих жителей, финансовую поддержку получат лучшие проекты.

«В Приамурье уже действует программа по инициативному бюджетированию. Мы собираем заявки с территорий и поддерживаем лучшие проекты средствами в размере 1−2 миллионов рублей. Решение о программе «1000 дворов» по сути станет развитием той идеи, которую мы уже реализуем, поэтому мы его, безусловно, поддерживаем. Приамурью направят около 640 миллионов, на которые планируется благоустроить 96 дворов. Задача — собрать обратную связь от людей, их пожелания и реализовать программу в ближайшие несколько лет», — прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на федеральные деньги в 2021 году будет завершено благоустройство 77 объектов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и завершены на 95%. Всего по итогам реализации нацпроекта в регионе в 2021 году будут обновлены 56 дворов и 21 общественная территория в одиннадцати городах Приамурья.