Амурская область получит 640 млн рублей по программе «1000 дворов»
Благовещенск, 28 октября, 2021, 06:08 — ИА Регнум. Приамурье получит финансирование на реализацию программы «1000 дворов». В регионе благоустроят 96 дворовых территорий за 640 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства региона.
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Работа идёт в рамках поручения полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. По его рекомендации, изменения во дворах будут проходить по инициативе самих жителей, финансовую поддержку получат лучшие проекты.
Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на федеральные деньги в 2021 году будет завершено благоустройство 77 объектов. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и завершены на 95%. Всего по итогам реализации нацпроекта в регионе в 2021 году будут обновлены 56 дворов и 21 общественная территория в одиннадцати городах Приамурья.