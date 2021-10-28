Нью-Йорк, США, , 06:02 — REGNUM В общей сложности 48 млн имеют статус беженцев из-за конфликтов в мире, что является рекордным показателем. Об этом заявила спецдокладчик ООН по внутренне перемещенным лицам Сесилья Хименес-Дамари 27 октября в ходе выступления на Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

Она подчеркнула, что усложнение вооруженных противостояний и рост насилия все больше подрывают соблюдение международного гуманитарного законодательства и прав человека. Кроме того, Хименес-Дамари добавила, что конфликты, из-за которых страдают люди, могут усугубляться стихийными бедствиями, а также пандемией коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября на итальянский остров Лампедуза прибыла лодка, в которой находилось 686 мигрантов. В Агентстве ООН по делам беженцев отметили, что такого числа беженцев на одном судне не фиксировалось с 2016 года.

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