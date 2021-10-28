Сеул, , 05:58 — REGNUM В Южной Корее принято решение об отзыве 327 598 автомобилей и мотоциклов шести производителей для устранения неисправностей в критически важных узлах и системах. Об этом со ссылкой на заявление министерства государственных территорий, инфраструктуры и транспорта 28 октября сообщает агентство Yonhap.

KIA (сс) DomAlberts

Неисправные компоненты будут заменяться в 20 моделях транспортных средств, изготовленных компаниями Hyundai Motor, Kia, Volvo Korea, Mclaren, Husqvarna Motorcycles Korea и Myeong Won INC. Проблемы были выявлены, в частности, в топливных и тормозных системах, а также узлах надува подушки безопасности.

К устранению неисправностей производители приступят уже 28 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько иностранных и отечественных производителей и импортёров отзовут транспортные средства с рынка Южной Кореи.

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