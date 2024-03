Сан-Матео, США, 28 октября, 2021, 05:54 — ИА Регнум. Во время онлайн-презентации State of Play PlayStation анонсировала игру Deathverse: Let It Die. Трансляция прошла 28 октября на YouTube-канале компании.

Иван Шилов ИА REGNUM PlayStation 5

События в игре будут происходить спустя сотни лет после тех, что показаны в Let It Die. Deathverse: Let It Die будет представлять собой многопользовательскую экшн-игру с элементами выживания, в которой игроки смогут использовать только оружие ближнего боя. При этом они смогут пользоваться помощью улучшаемого трансформирующегося робота-устройства по имени «Уилсон». Релиз Deathverse: Let It Die состоится в 2022 году.

Напомним, релиз игры Let It Die состоялся 3 декабря 2016 года. Разработкой игры занимались студии Grasshopper Manufacture и Supertrick Games.