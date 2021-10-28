Вашингтон, 28 октября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Захват военными власти в Судане обсудили в ходе телефонного разговора американский госсекретарь Энтони Блинкен и суданский министр иностранных дел Мариам аль-Махди, 27 октября сообщили в пресс-службе Госдепартамента США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

Глава Госдепа вновь осудил действия военнослужащих. Блинкен также призвал освободить всех захваченных лиц.

Кроме того, он пытался узнать мнение министра о вероятных действий со стороны Вашингтона «по поддержке суданского народа», призывающего «к переходу к демократии под гражданским с гражданским правительством».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 октября Энтони Блинкен провел переговоры с освобожденным премьер-министром Судана Абдаллой Хамдуком, которого взяли под арест военные, но пзатем отпустили.