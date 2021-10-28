Вашингтон, 28 октября, 2021, 05:42 — ИА Регнум. Против налога для самых обеспеченных слоёв населения в США выступили экс-президент страны Дональд Трамп. Соответствующее заявление распространила 28 октября пресс-служба политика.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Трамп пояснил, что в случае введения налога для сверхбогатых людей, таким людям ничего не останется, кроме как покинуть страну. Больше всего, по мнению экс-президента США, от введения такого налога выиграют те страны, в которые направятся миллиардеры.

«Я знаю все страны, которыми управляют с умом, и все они в восхищении от того, что радикальные левые безумцы творят в конгрессе», — отметил Трамп.

При этом Трамп уточнил, что он в случае введения такого налога всё равно останется в стране и, возможно, будет выдвигаться кандидатом на пост президента. Однако политик добавил, что большинство других богатых людей в стране не останутся.

Предложение ввести налог для сверхбогатых граждан США выдвинул 27 октября председатель финансового комитета сената конгресса США демократ Рон Уайден. Он предложил облагать налогом не только прямые доходы миллиардеров, но и доход с роста стоимости активов. В настоящее время миллиардеры выплачивают налог с активов, в том числе с акций, лишь в случае их продажи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприятия Трампа пытались скрыть от иностранных правительств миллионы долларов, которые проходили через Trump International Hotel в центре Вашингтона.