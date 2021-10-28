Владивосток, , 05:47 — REGNUM Регионы Дальнего Востока получат дополнительно более 5,26 млрд рублей на борьбу с COVID-19 — премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 26 октября распоряжение о выделении дополнительных более 56 млрд рублей на покрытие расходов, связанных с оказанием страховой медицинской помощи, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

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Так, Бурятия получит 809 916,8 тыс. рублей, Якутия — 1 485 604,9 тыс. рублей, Камчатка — 508 467 тыс. рублей, Забайкальский край 264 360,9 тыс. рублей, Хабаровский край 518 876,2 тыс. рублей, Приморье — 649 405,4 тыс. рублей, Амурская область 376 212,2 тыс. рублей, Колыма — 430 77,7 тыс. рублей, Сахалин 460 333,4 тыс. рублей, Еврейская автономная область — 128 455,7 тыс. рублей и Чукотка — 21 535,5 тыс. рублей.

«Люди продолжат получать лечение совершенно бесплатно — по полису ОМС — во всех субъектах Российской Федерации», — сказал Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Минздраву поручено в течение 30 дней заключить все необходимые соглашения с регионами и проконтролировать эффективность расходования федеральных средств.

В июне-июле на эти цели уже было выделено 110 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, расходы в российских регионах на борьбу с пандемией COVID-19 в 2020 году составили почти 1,1 трлн рублей.