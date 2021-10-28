Вашингтон, , 05:32 — REGNUM Главной задачей американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, переброшенных в Великобританию в начале октября, могла стать отработка операций по уничтожению Балтийского флота России, написал 27 октября обозреватель Forbes Дэвид Экс на страницах издания.

Стратегический бомбардировщик B-1B U.S. Air Force

По мнению автора, потопить российские корабли могут всего два таких бомбардировщика, выпустив по Балтийскому флоту противокорабельные ракеты большой дальности 48 LRASM.

«Этого может оказаться вполне достаточно, чтобы потопить весь флот за один присест и устранить главную угрозу кораблям США и их союзников в регионе», — написал Дэвид Экс.

Он предположил также, что Военно-воздушные силы США продолжат свои учебные операции с использованием ракетоносцев в будущем.

«Совершенно ясно, что B-1 будут делать в последующие годы — тайно перевозить противокорабельные ракеты, чтобы угрожать вражеским ВМС», — написал Экс, допустив, что НАТО может задействовать ракетоносцы для разгрома Черноморского флота России в будущем.

Отметим, переброшенные в Великобританию бомбардировщики B-1B Lancer завершили учения в Европе в середине октября и направились на базу ВМС США на острове Диего-Гарсия в Индийском океане.

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