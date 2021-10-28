Якутск, , 05:35 — REGNUM Количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Якутии уже перешагнуло пиковые отметки прошлого года и продолжает расти. За сутки побит очередной «рекорд» — 292 новых заболевших COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в оперативном штабе региона.

Коронавирус Kurganobl.ru

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Уровень заболеваемости растёт как в Якутске, так и в районах республики. Самый большой прирост коронавирусных больных помимо столицы Якутии (147 случаев) зафиксирован в Жиганском, Кобяйском, Мирнинском, Мегино-Кангаласском и Усть-Майском районах.

По данным сайта стопкоронавирус. рф, за сутки скончались от COVID-19 два жителя республики. Всего погибли от вируса 1400 якутян, заразились — 60 937.

Как сообщало ИА REGNUM, за неделю заболеваемость коронавирусом в республике выросла на 7,5%. За период с 20 по 27 октября заразились 1967 человек, неделей ранее — 1830.