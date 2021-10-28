28 октября 2021 | Время чтения 5 мин

Анастасия Степанова, , 09:31 — REGNUM То из одного, то из другого региона России летят тревожные вести: в больницах не хватает медицинского кислорода. Такой необходимый для тяжёлых пациентов ресурс вынуждены искать по соседним регионам, просить у военных летчиков, но и это не спасает. А пока у одних тревоги за пациентов, у других — прибыльный бизнес. В госреестре лекарственных средств на сегодня фигурируют 104 регистрационных свидетельства по товару «кислород медицинский», из которых в 2020—2021 годах выдано 16. В зависимости от региона и аппетита поставщиков тонна жидкого медицинского кислорода может стоить от 21 до 132 тысяч рублей, то есть цена порой будет отличаться кратно! Подробнее о ситуации — в материале ИА REGNUM.

Изидор Кауфман. Прибыль (фрагмент). Кон.19 — нач. 20 вв

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Ситуация в регионах

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков 26 октября 2021 года в рамках заседания оперштаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции заявил, что «ситуация осложняется нехваткой кислорода», который используется для аппаратов ИВЛ.

С такой же проблемой ранее столкнулись и в Чувашии. 22 октября глава региона Олег Николаев провёл экстренное заседание комиссии и ввел режим повышенной готовности в связи с нехваткой кислорода для больных коронавирусной инфекцией. Он отметил, что дефицит кислорода составляет «в объеме порядка половины от потребности», добавив, что собраны все запасы, но «угроза сохраняется» и «учреждения здравоохранения могут остаться без него, а это чревато последствиями». Суточное потребление кислорода в республике выросло с 20 тонн до 45 тонн, и есть тенденция к дальнейшему увеличению потребления.

«В последнюю неделю мы практически в ручном режиме работаем и считаем по тоннам кислород. Чтобы оказывать должную медицинскую помощь необходимо 45 тонн каждый день (Прим. ИА REGNUM: Численность населения Чувашии — 1,2 млн человек). В связи с тем, что уровень заболеваемости растет по всей Российской Федерации, а баланс производства кислорода не изменился, очевидно, что потребность повсеместно растет, и все регионы испытывают всё большие сложности. Органы власти, как региональные, так и федеральные, делают всё возможное, чтобы обеспечить полный объем оказания медицинской помощи», — отметил Олег Николаев.

Ёмкость с жидким медицинским кислородом Александр Погожев © ИА REGNUM

Сложная ситуация с кислородом в Ивановской области. 18 октября заместитель председателя правительства региона Ирина Эрмиш на встрече с журналистами сообщала, что запасы кислорода в регионе практически исчерпаны.

Есть проблемы и в Челябинской, Курганской, Кировской областях. В двух последних на помощь медучреждениям пришли военные лётчики, которые передали из авиачастей кислород, используемый в бортовых системах.

Сигналы SOS из разных уголков России говорят о том, что ресурс стал дефицитным, а с учётом роста заболеваемости и, как следствие, увеличения расхода медкислорода проблема будет только нарастать.

Если судить по госреестру лекарственных средств, большинство производителей медицинского кислорода — частные коммерческие компании. К чему это порой приводит, мы можем представить, например, по Челябинской области. Там из-за поломки и технического простоя завода-изготовителя ситуация в один миг стала сложной и напряженной на этот период.

Сегодня картина такова: каждая больница самостоятельно закупает медицинский кислород в рамках тендеров. А это время, которого у тяжёлых пациентов порой нет, это сложности и цена, которую диктует рынок и жаждущие наживы предприниматели.

Пациент на ИВЛ Дарья Драй (с) ИА REGNUM

Некоторые регионы уже ищут выход самостоятельно. Так, например, в Пермском крае закупают крупную партию кислородных концентраторов, которые могут выделять молекулы кислорода из окружающей атмосферы, концентрировать их и выдавать в виде потока чистого кислорода. Такое альтернативное решение ранее предложил ОНФ, когда цены на медицинский кислород в условиях дефицита резко выросли.

Тендеры и рыночные цены

Анализ базы госзакупок по медицинскому кислороду показал, что расценки меняются в зависимости от региона порой существенно.

Например, 15 ноября 2021 года КГБУЗ «Лесозаводская ЦГБ» (Приморский край) планирует закупить жидкий медицинский кислород на 10 755 323,2 рубля. Объём — 160 т, то есть примерно 67 220 рублей за тонну.

22 ноября подведёт итоги тендера на закупку жидкого медкислорода «Городская клиническая больница №52» Москвы. Начальная цена лота — 40 866 267,2 рубля. Объём — 1760 т, то есть уже порядка 23 219 рублей за тонну.

Медицинский кислород Александр Погожев © ИА REGNUM

В Иркутской области также в ноябре планируют приобрести на 3 727 299,9 рубля 30 тонн жидкого медкислорода. В этом случае цена за тонну определена на уровне и вовсе 124,2 тыс. рублей. Разница в цене со столичной закупкой в 500%! И эти расценки взяты не с потолка, а вполне себе средняя цена, образованная из конкретных ценовых предложений поставщиков. Последние хотели за тонну от 117,85 тыс. рублей до 132 тыс. рублей.

Или вот: в ноябре больница в Ленобласти планирует закупить на 2 982 870 рублей 138 тонн того же товара, то есть по 21 615 рублей за тонну.

Но, может быть, в ходе тендеров начальная планка опускается? Увы, но нет. В свете дефицита этого ресурса в регионах особого желания у поставщиков снижать цену нет. Зачастую торги признаются несостоявшимися из-за подачи одной заявки, а значит, сделка в этом случае проходит по начальной цене, а то и вовсе на тендер не поступает ни одной заявки.

Таким образом, стоимость тонны медицинского жидкого кислорода (на него приходится свыше 50% всех госзакупок) в зависимости от региона может отличаться в разы. Всё зависит от аппетитов поставщиков, и именно рынок диктует свои условия и цены.

Кислородная маска Дарья Драй © ИА REGNUM

В свете этого, не пора ли государству в лице многочисленных, разросшихся как спрут госкорпораций и прочих затратных по содержанию ведомств взять на себя централизованные поставки? Собрать данные у регионов о потребностях, собрать сведения о мощностях имеющихся предприятий, жестко установить единую закупочную цену на уровне близкой к себестоимости (время диктует такие условия) и начать организованные, а главное — контролируемые, закупки и поставки.