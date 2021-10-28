Красноярск, 28 октября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. В четверг, 28 октября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Конец осени

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В 09:00 на Театральной площади было — 1 °C.

Ночью с 28 на 29 октября ожидается до −5… −3 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 3−8 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В пятницу, 29 октября, в Красноярске до +2… +5 °C, облачно, без осадков. Ночью — до +1… +3 °C.

В субботу, 30 октября, в Красноярске ожидается до +6… +8 °C днём и до −4… −2 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 28 октября на дорогах центральных и южных районов Красноярского края местами гололедица.

28−29 октября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы возможен сход единичных снежных лавин.