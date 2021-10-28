Владивосток, 28 октября, 2021, 05:29 — ИА Регнум. Приморье в 2022 году получит дополнительное финансирование из федерального бюджета на капитальный ремонт более 230 дворов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Government.ru Благоустройство двора

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«Главы муниципалитетов должны подготовить эскизы дворовых территорий, где обязательно должна быть детская или спортивная площадка, покрытие, освещение, согласовать его с жителями и направить нам. Таким образом, благодаря поддержке федеральных властей мы благоустроим ещё больше дворов в Приморье», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Всего из федерального бюджета на модернизацию дворов всем регионам Дальнего Востока будет выделено 7 млрд рублей. Распределение средств будет производиться исходя из численности постоянно проживающего населения.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков принял участие в заседании комитета Государственной думы по развитию Дальнего Востока и Арктики, в ходе которого обсуждался проект федерального бюджета на 2022−2024 годы.