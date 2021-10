Вашингтон, , 05:16 — REGNUM Во время трансляции State of Play PlayStation показала трейлеры десяти игр. Стрим прошёл 28 октября на YouTube-канале платформы.

PlayStation 5 DualSense (сс) Marco Verch

Владельцам консолей PlayStation, в частности, представили новую игру Deathverse: Let it Die, симулятор инди-группы We Are OFK, дополнение The Isle of Bigsnax к игре Bugsnax, игру Death's Door, проекты KartRider: Drift и First Class Trouble и другие. Кроме того, компания показала новый трейлер Little Devil Inside с демонстрацией игрового процесса.

Отметим, что далеко не все геймеры, видеоблогеры и журналисты остались довольны последней State of Play. Некоторые из них пояснили, что ожидали увидеть во время трансляции более интересные проекты.

https://twitter.com/etozherasmus/status/1453473519040356352

https://twitter.com/stopgameru/status/1453494984313909248

https://twitter.com/royalforge/status/1453543258315837440

Напомним, State of Play — это онлайн-презентация, в рамках которой Sony показывает поклонникам PlayStation эксклюзивные игры от внутренних студий и сторонних разработчиков. Эти трансляции проходят раз в несколько месяцев.

