Якутск, 28 октября, 2021, 05:13 — ИА Регнум. В Якутии задержали охранника, которого подозревают в хищении золота в особо крупном размере. По предварительной оценке, стоимость драгоценного металла, который пытался присвоить якутянин, составляла 11 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе управления МВД республики.

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По версии следствия, охранник в течение нескольких дней отсыпал часть золота из промышленных контейнеров, которые он должен был охранять. Драгоценный металл оперативники достали из корпуса переносного аккумулятора и тубуса от пены для бритья. Общий вес золота составлял более 2,8 кг.

Мужчина был задержан накануне отпуска, в день, когда собирался вынести драгметалл из служебного помещения. Свою вину охранник признал. В отношении него возбуждены уголовные дела статьям 158 (кража) и 191 УК РФ (незаконный оборот драгоценных металлов). Мерой пресечения подозреваемому установили подписку о невыезеде.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре по подозрению в хищении золота был задержан заместитель начальника отдела управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Гаврил Тарабукин. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РФ.