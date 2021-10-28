Токио, 28 октября, 2021, 05:06 — ИА Регнум. В восточной части основного острова Японии Хонсю 28 октября произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Zeml.info Землетрясение

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По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в префектуре Ибараки, их очаг залегал на глубине 50 километров. Колебания почвы также ощутили жители ряда других центральных префектур Японии, включая Токио и Тиба.

В связи с землетрясением, на тихоокеанском побережье Хонсю объявлялась угроза цунами, которая через несколько минут была отменена. О пострадавших или разрушениях не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, в крае Квемо-Картли на юге Грузии, возле границы с Арменией произошло землетрясение магнитудой 3,1.