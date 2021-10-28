Магадан, , 05:11 — REGNUM В регионах Дальнего Востока отмечается разный уровень кассового исполнения работ по линии «Единой субсидии» — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в ходе заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 27 октября обратил внимание губернаторов на их личную ответственность за эффективность использования федеральных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Деньги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

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Так, уровень кассового исполнения работ по линии «Единой субсидии» у Магаданской области — 96%, Забайкалья — 70%, в Якутии — 65%. Низкое кассовое исполнение в Хабаровском крае — 8%, на Камчатке — 23%, в Приморье — 27%.

Власти регионов подготовили и представили предложения по перераспределению иных межбюджетных трансфертов.

Рассмотрено перераспределение средств всех регионов Дальнего Востока, кроме Сахалинской области.

В рамках перераспределения, Колыме выделят 38,1 млн рублей на укрепление участка берега Охотского моря в бухте Нагаева и реконструкцию видовой площадки «Пирс» в «Парке Маяк» в Магадане.

«Сэкономленные деньги, которые предоставлялись по линии «Единой субсидии», надо оставлять региону, направлять на строительство в этих регионах новых объектов. А там, где идёт затягивание сроков, необоснованные исключения объектов, будем принимать другие решения», — сказал Юрий Трутнев.

По словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, невостребованные средства «Единой субсидии», ранее предоставленные Хабаровскому краю и ЕАО, в размере 879,2 млн рублей будут переданы другим дальневосточным регионам.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус существенно осложнил ситуацию в российских регионах, добавив в строку их расходов мероприятия по предотвращению последствий пандемии. Три региона Дальнего Востока, по итогам проверок за 2017−2020 годы, несут необоснованные расходы, связанные с обслуживанием коммерческих кредитов.