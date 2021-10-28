Москва, 28 октября, 2021, 04:49 — ИА Регнум. Модернизация социальной инфраструктуры в точках экономического роста на Дальнем Востоке обсуждалась 27 октября на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО, прошедшем под руководством полномочного представителя президента РФ Юрия Трутнева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Магаданской области.

Egov-buryatia.ru Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев

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Так, рассматривалось изменение планов социального развития центров экономического роста.

Отмечается, что в 2018—2022 годах из федерального бюджета Дальнему Востоку в общей сложности выделено 101,7 млрд рублей, в том числе 12,9 млрд рублей — в 2021 году.

За четыре года в дальневосточных регионах должны быть введены в эксплуатацию 593 социально значимых объекта. Уже фактически построено (реконструировано) 512 объектов, ещё 81 будет завершен до конца 2021 года. Это школы, детские сады, больницы, ФАПы, дороги, учреждения культуры и спорта, объекты инженерной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 26 октября объявил победителей выставки «Улица Дальнего Востока» на Восточном экономическом форуме.