Москва, , 04:30 — REGNUM Госдолг регионов России составляет 2,6 трлн рублей и находится на безопасном уровне, сообщил первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин. Его комментарий приводится в материалах Счетной палаты.

Первый заместитель Министра финансов Российской Федерации Леонид Горнин Minfin.ru

«Государственный долг регионов составляет порядка 2,6 трлн рублей в целом по всей стране, около 26% от налоговых и неналоговых доходов регионов. Это говорит о том, что госдолг находится на безопасном уровне», — сказал представитель Минфина.

По его словам, в настоящее время уровень долга в целом по России не растёт, напротив, он даже несколько сократился. Только два субъекта имеют долговую нагрузку свыше 100% (отношение госдолга к доходам бюджета), однако они имеют достаточно высокий уровень сбалансированности бюджета, объяснил Горнин, не называя регионы.

«Прирост уровня доходов наблюдается у большинства регионов и в целом составляет 20% относительно 2019 года», — сказал он.

Ранее в 2021 году министр финансов России Антон Силуанов сообщал, что российские регионы получат возможность существенно увеличить уровень своего госдолга — до 75% в отдельных случаях — для реализации новых инвестиционных проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин России разрешит регионам существенно увеличить госдолг