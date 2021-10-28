Биробиджан, , 04:38 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев недоволен тем, как глава Еврейской автономии Ростислав Гольдштейн организовал работу по предупреждению распространения COVID-19. В регион отправят бригаду специалистов, которые оценят, что было сделано не так и кого нужно наказать, написало РБК.

Юрий Трутнев Government.ru

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Полпреда в первую очередь интересует результативность мер по борьбе с коронавирусом. Отправленные в Еврейскую автономию работники полпредства и Роспотребнадзора будут искать ошибки, которые привели к тому, что в регионе сложилась сложная обстановка c распространением COVID-19.

«Руководитель Еврейской автономной области начал говорить о том, что они будут прилагать усилия, но ничего не сказал о том, будут ли достигнуты результаты. Я таким образом работать не умею, поэтому к ним до конца текущей недели поедет бригада из представителей Роспотребнадзора, работников полномочного представительства президента Российской Федерации, будут разбираться, что делается не так, что делается неэффективно, в чём помочь, а кого надо наказать», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии пожаловались в СМИ на то, что в областном стационаре больных с подозрением на COVID-19 размещают в палатах рядом с пациентами, проходящими лечение от хронических заболеваний. Эту информацию подтвердил главврач медучреждения.