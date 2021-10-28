Вашингтон, 28 октября, 2021, 04:12 — ИА Регнум. Известная стримерша Pokimane (Имане Анис) объявила, что теперь она является соучредителем и главным креативным директором компании RTS. Об этом 27 октября сообщил журнал PC Gamer.

Скриншот YouTube Стример Pokimane

Издание напомнило, что RTS — это компания, которая в марте 2021 года приобрела у Sony ежегодный киберспортивный турнир по файтингам (игры про рукопашные поединки) EVO (Evolution Championship Series), который является одним из крупнейших мероприятий такого рода. Автор статьи отметил, что сама RTS является дочерней по отношению к Endeavour — крупному агентству по работе с талантами, которое, кроме прочего, проводит различные мероприятия и финансирует создание фильмов и сериалов.

Для справки: Pokimane является одним из самых известных стримеров Twitch. При этом согласно недавно опубликованной информации 25-летняя девушка заняла только 38 место в рейтинге самых богатых стримеров платформы, в период с 2019 года по октябрь 2021-го она заработала $1,52 млн (для сравнения: доход лидера рейтинга CriticalRole составил $9,6 млн).