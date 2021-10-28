Киев, 28 октября, 2021, 04:11 — ИА Регнум. Восемь украинских энергокомпаний выкупили электроэнергию из России и Белоруссии, доступную для импорта в ноябре. Об этом говорится в результатах аукциона, проведённого компанией «Укрэнерго».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Всего в аукционе приняли участие 10 компаний, победителями признаны восемь из них. По итогам торгов цена за мегаватт-час составила 0,29 украинских копейки (0,01 доллара, 71 российская копейка).

Кроме того, украинская НАЭК «Энергоатом», выступающая оператором всех АЭС в стране, закупит 885 из 900 МВт электроэнергии из Белоруссии. Еще 15 МВт выкупило ООО «Электро Комьюнити».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины не стали продлевать запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии в ноябре в связи с острым дефицитом энергоресурсов, в частности, из-за нехватки угля и роста цен на газ.