Сеул, 28 октября, 2021, 04:09 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 2111 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Из них 2095 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что впервые за прошедшие 20 дней в Южной Корее выявляют более двух тысяч инфицированных за сутки. Также уточняется, что с 7 июля в республике выявляют более тысячи зараженных ежедневно.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 358 412. Также за минувшие сутки в стране скончались еще 11 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2808 человек.