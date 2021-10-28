Ухань, Китай, , 04:07 — REGNUM 17-й Китайский театральный фестиваль, мероприятие китайского национального исполнительского искусства, завершился 27 октября в столице центральной китайской провинции Хубэй городе Ухане, сообщает агентство Синьхуа.

Молодая звезда Хэнаньской оперы У Сучжэнь Хэнаньская опера

В общей сложности на фестивале, который стартовал 9 октября, была представлена 31 пьеса различных жанров, включая Пекинскую оперу, оперу Куньцюй, драмы и детские пьесы. Работы, посвященные 100-летию со дня основания Коммунистической партии Китая, и коллекция работ, посвященных борьбе страны с бедностью и борьбе с COVID-19, привлекли большую аудиторию.

Основанный в 1988 году, фестиваль проводится в разных китайских городах раз в два года. 18-й Китайский театральный фестиваль пройдет в Ханчжоу, столице восточно-китайской провинции Чжэцзян, в 2023 году.