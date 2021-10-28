Хабаровск, 28 октября, 2021, 04:17 — ИА Регнум. Коронавирус существенно осложнил ситуацию в российских регионах, добавив в строку их расходов мероприятия по предотвращению последствий пандемии. Три региона Дальнего Востока, по итогам проверок за 2017−2020 годы, несут необоснованные расходы, связанные с обслуживанием коммерческих кредитов, сообщил 27 октября аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин.

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По мнению Саватюгина, одна из явных проблем — низкое качество бюджетного планирования. Так, в Хабаровском крае выявлена тенденция значительно завышать планируемый показатель дефицита бюджета. В Забайкалье также этот показатель превышал первоначально утвержденные бюджетные параметры более чем в десять раз. На Колыме объёмы фактически привлеченных и погашенных банковских кредитов многократно превышали запланированные первоначально.

Проверка также показала, что эти регионы Дальнего Востока активно привлекают коммерческие кредиты при наличии на бюджетном счете существенных остатков. Такие операции, по мнению Алексея Саватюгина, экономически нецелесообразны.

«В результате регионы несут необоснованные расходы, связанные с обслуживанием этих кредитов. Общая сумма процентных платежей по привлеченным, несмотря на остатки, кредитам составляет от 5,5 млн рублей в Магаданской области до 225,9 млн рублей в Хабаровском крае», — отметил аудитор Счетной палаты.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный долг Якутии уменьшили на 159 млн рублей, республике осталось погасить ещё 49,9 млрд рублей кредитов.