Москва, , 04:05 — REGNUM Грузовой корабль «Прогресс МС-18» отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а» и взял курс на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция запуска ведётся на сайте Роскосмоса.

Космический корабль «Прогресс» NASA

Ракета-носитель с грузовым кораблём стартовала с космодрома Байконур в 00:30 мск. «Союз-2.1а» в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода украсили наклейками с хохломской росписью и стикером с надписью к юбилею города.

После выхода на околоземную орбиту «Прогресс МС-18» раскроет солнечные панели и начнёт автономный полёт к МКС, который продлится два дня. Стыковка с российским сегментом станции намечена на 30 октября.

Корабль доставит на МКС топливо, питьевую воду, воздух, кислород в баллонах, оборудование, одежду и другие грузы для экипажа. Кроме того, на корабле находятся специальные наборы питания для новогоднего стола космонавтов. Также экипажу были отправлены детские рисунки и сюрпризы от родных и близких людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о приоритетных задачах госкорпорации.

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