Пекин, , 04:05 — REGNUM Кассовые сборы кинофильмов в Китае в 2021 году по состоянию 27 октября составили 42 млрд юаней (около $6,58 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Большой привет! Евгений Самарин © ИА REGNUM

Рост оказался медленнее, чем в 2019 году до пандемии, но общая выручка по-прежнему лидировала на мировых рынках кассовых сборов. Восемь из 10 лучших по кассовым сборам фильмов этого года в Китае оказались китайского производства.

Возглавляет годовой график китайская новогодняя комедия «Привет, мама» с 5,41 млрд юаней сборов, которая в настоящее время является вторым самым кассовым фильмом всех времен в Китае, показали данные платформы электронных билетов Maoyan.

Патриотический блокбастер «Битва при Чосинском водохранилище» сейчас занимает второе место, собрав в общей сложности около 5,36 млрд юаней с момента его выхода 30 сентября. Ожидается, что военная эпопея завершит прокат со сборами на уровне 5,5 млрд юаней.

Комедия «Детектив из Чайнатауна 3», также дебютировавшая во время празднования Праздника весны в Китае, как и «Привет, мама», занимает третье место с 4,52 млрд юаней сборов.

Единственными двумя иностранными фильмами в китайском топ-10 числятся американские постановки «Форсаж 9» и «Годзилла против Конга», заняв соответственно пятое и восьмое места с 1,39 млрд юаней и 1,23 млрд юаней сборов.