Елизово, Камчатский край, 28 октября, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Пожар произошел в дачном доме в Елизовском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

ИА REGNUM Пожар

Сообщается, что возгорание произошло в доме в садоводческом некоммерческом товариществе «Ивушка» поздно вечером 27 октября. К моменту прибытия спасателей все здание общей площадью 86 квадратных метров было охвачено огнем. Пожал удалось потушить, пострадавших не было. В результате возгорания дом оказался поврежден на 80%. Причины пожара неизвестны.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября в Елизовском районе Камчатки произошел пожар в дачном доме в СНТ «Черемушки». В результате возгорания погибли два человека.