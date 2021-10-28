Пекин, , 03:58 — REGNUM Китай отложит уплату налогов для малых и средних предприятий (МСП) в производственном секторе, чтобы смягчить последствия роста издержек, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

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Соответствующее решение было принято решение на заседании исполнительного совета Госсовета КНР 27 октября. Это решение фактически отсрочит уплату налогов для малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности на сумму около 200 млрд юаней ($31,32 млрд), говорится в сообщении совещания.

На совещании также было принято решение отложить уплату налогов в размере около 17 млрд юаней для угольных энергетических компаний и тепловых компаний, чтобы облегчить их операционные трудности.