Пекин, 28 октября 2021, 03:58 — REGNUM Китай отложит уплату налогов для малых и средних предприятий (МСП) в производственном секторе, чтобы смягчить последствия роста издержек, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.
Соответствующее решение было принято решение на заседании исполнительного совета Госсовета КНР 27 октября. Это решение фактически отсрочит уплату налогов для малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности на сумму около 200 млрд юаней ($31,32 млрд), говорится в сообщении совещания.
На совещании также было принято решение отложить уплату налогов в размере около 17 млрд юаней для угольных энергетических компаний и тепловых компаний, чтобы облегчить их операционные трудности.