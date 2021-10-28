Пекин, 28 октября, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Китай отложит уплату налогов для малых и средних предприятий (МСП) в производственном секторе, чтобы смягчить последствия роста издержек, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Соответствующее решение было принято решение на заседании исполнительного совета Госсовета КНР 27 октября. Это решение фактически отсрочит уплату налогов для малых и средних предприятий обрабатывающей промышленности на сумму около 200 млрд юаней ($31,32 млрд), говорится в сообщении совещания.

На совещании также было принято решение отложить уплату налогов в размере около 17 млрд юаней для угольных энергетических компаний и тепловых компаний, чтобы облегчить их операционные трудности.