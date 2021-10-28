Пекин, 28 октября, 2021, 03:56 — ИА Регнум. По данным таможни Тайюаня, в провинции Шаньси на севере Китая, за первые три квартала 2021 года наблюдался устойчивый рост объемов внешней торговли, сообщает агентство Синьхуа.

Votpusk.ru Тайюань. КНР

Согласно данным, общая стоимость импорта и экспорта с января по сентябрь достигла 170,3 млрд юаней (около $26,7 млрд), что на 76,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт вырос до 104,5 млрд юаней, что на 87,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в то время как импорт составил 65,8 млрд юаней, увеличившись на 61,9%.

Частные предприятия провинции продемонстрировали быстрый рост импорта и экспорта в течение этого периода, при этом показатель вырос на 161,2% до 55,6 млрд юаней. Объем торговли внутренней провинции со странами и регионами инициативы «Пояса и пути» за первые три квартала достиг 37,2 млрд юаней, что составляет 21,9% от общего объема внешней торговли провинции.