Пекин, , 03:53 — REGNUM Общая площадь «зеленых» зданий Китая превысила 6,6 млрд кв. метров на фоне усилий страны по содействию высококачественному развитию в городских и сельских районов, сообщает агентство Синьхуа.

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Отмечая достижения Китая в области «зеленого развития» в городских и сельских районах, заместитель министра жилищного строительства и развития городских и сельских районов Китая Чжан Сяохун подчеркнул трудность задачи экономии энергии и сокращения выбросов углерода в городском и сельском строительстве.

Министерство будет прилагать постоянные усилия для дальнейшего увеличения доли «зеленых зданий», повышения стандартов энергоэффективности зданий и популяризации зданий со сверхнизким энергопотреблением в регионах с подходящими климатическими условиями, заявил официальный представитель министерства Тянь Гоминь.

Это также будет способствовать экологичному обновлению существующих зданий для повышения энергоэффективности и снижения выбросов углекислого газа, сказал Тянь. Недавно Китай выпустил руководство, лежащее в основе зеленого развития в городских и сельских районах.

Институциональные механизмы и системы политики для зеленого развития в городских и сельских районах будут в основном созданы к 2025 году, в то время как зеленое развитие будет охватывать городские и сельские районы комплексным образом к 2035 году с увеличением сокращения выбросов углерода, говорится в руководстве.

Министерство разработает 14-й пятилетний план развития городской и сельской среды и примет меры по координации экосреды, строительства и развития социальной и культурной среды при одновременном содействии экологическому развитию регионов и городских кластеров.