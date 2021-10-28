Пекин, 28 октября 2021, 03:49 — REGNUM Китайская нефтяная и химическая корпорация (Sinopec Corp.), крупнейший в мире переработчик нефти увеличит производство дизельного топлива в ноябре, чтобы сократить дефицит поставок, сообщает 27 октября агентство Синьхуа.

Китайский нефтяной гигант Sinopec Group
Китайский нефтяной гигант Sinopec Group
Kazenergy.com

Компания попросила нефтеперерабатывающие заводы работать на полную мощность, чтобы увеличить поставки дизельного топлива на 29% по сравнению с уровнем прошлого года. Ожидается, что в октябре производство дизельного топлива компанией вырастет на 20% по сравнению со средним уровнем за первые девять месяцев этого года.

В условиях ограниченных поставок дизельного топлива с сентября Sinopec уделяет пристальное внимание тенденциям на рынке нефтепродуктов и скорректировала свои операционные механизмы для увеличения производства дизельного топлива, сказал представитель компании Люй Дапэн.

Китай повысил розничные цены на бензин и дизельное топливо на 300 юаней (около $47) и 290 юаней за тонну соответственно.